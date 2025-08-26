LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

España imaginaria

Se sabe que el país es imaginario porque no funciona nada, salvo los sueldos de directivos públicos

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Martes, 26 de agosto 2025, 22:17

Cualquier empresa seria que gestionase catástrofes naturales habría echado a la calle a todos los políticos, autonómicos y estatales, que hayan tenido alguna responsabilidad en ... los incendios de este verano. Dicho con ironía poética: el país arde porque no existe país que gestione el país que arde. España es un conglomerado de administraciones inexpugnables cuya única dedicación es recaudar impuestos y colocar a personas sin cualificación profesional alguna en sitios de máxima responsabilidad. Lo diré de una manera más sencilla. Mire, querido lector o lectora, a usted mismo, sea cual sea su preparación, siempre que sea militante del PSOE o del PP o de cualquier otro partido, le podría caer un cargo público de unos cien mil o ciento cincuenta mil euros anuales. No tiene que tener ninguna preparación, pues para eso ya están los funcionarios y los técnicos. Si le pillan en falta, no se preocupe, porque como la administración es doble, dobles son las caras de los posibles responsables. Solo tiene que señalar a un político estatal si es usted político autonómico como responsable y viceversa.

