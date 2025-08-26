Cata en Gimileo

Comenta Compartir

Un año más ha tenido lugar en Gimileo la Cata Solidaria contra el cáncer organizada por el Ayuntamiento, la Asociación de Mujeres de Gimileo y ... Quintín Frías. También, un año más, nos encargamos de hacer la cata de vinos. Para ello nos alojamos en la bodega Cor de Mei y comenzamos evocando la benevolencia del río Zamaca, que por ser modesto y por su poca fuerza no ha arrastrado cantos desde la sierra, dejando así totalmente a la vista los suelos arcillo-calcáreos (los mejores para la viña) de la zona. La secuencia de cata fue: tinto Castillo de Sajazarra Reserva 1992, CVNE Viña Real 1964, blanco Muga 2024, rosado La Lomba de Ramón Bilbao, tinto Beronia Reserva 2019, tinto Martínez Lacuesta 2015, tinto Castillo de Sajazarra Reserva 2019 y tinto CVNE Crianza 2021. Y para finalizar, los anfitriones mostraron su blanco de Cor de Mei.

En principio, allá por 1980, me daba miedo afrontar una cata de vinos, sobre todo por las expresiones que pretendía fueran comedidas, técnicas y precisas. Pero paso a paso se logró ir perfilando un modo de cata español sujeto a técnica en impresiones, localizaciones y expresiones. Y a fuerza de tiempo, hubo hasta un anecdotario pues, por ejemplo, en julio de 1982, realizando unos planos para la bodega Castillo de Sajazarra, tuve que soportar un calor extremo (hasta 42º). Fue un trienio curioso por su peculiaridad en el siglo XX: el año 1981 como anomalía total por vendimia posible hasta la navidad, al no incidir frío otoñal; el año 1982 como el más cálido del siglo XX; y el año 1983 como el más húmedo por motivo de la dana que incidió en Bilbao. Todo esto resaltando el fin benéfico de la reunión en la lucha contra el cáncer, cuestión en la que ponemos nuestro mejor entusiasmo. Y finalizamos recalcando la necesidad de una cata técnica riojana que permita al consumidor evaluar la botella que compra mediante sus sentidos en la mesa. La cata como comprobación de la elección comercial. Nuestro problema, sobre el papel, no es tanto. Se trata de sustituir el CC (capitalización por la cantidad) por el CC (capitalización por la calidad).

