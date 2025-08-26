LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El análisis

Cata en Gimileo

Manuel Ruiz Hernández

Manuel Ruiz Hernández

Martes, 26 de agosto 2025, 22:17

Un año más ha tenido lugar en Gimileo la Cata Solidaria contra el cáncer organizada por el Ayuntamiento, la Asociación de Mujeres de Gimileo y ... Quintín Frías. También, un año más, nos encargamos de hacer la cata de vinos. Para ello nos alojamos en la bodega Cor de Mei y comenzamos evocando la benevolencia del río Zamaca, que por ser modesto y por su poca fuerza no ha arrastrado cantos desde la sierra, dejando así totalmente a la vista los suelos arcillo-calcáreos (los mejores para la viña) de la zona. La secuencia de cata fue: tinto Castillo de Sajazarra Reserva 1992, CVNE Viña Real 1964, blanco Muga 2024, rosado La Lomba de Ramón Bilbao, tinto Beronia Reserva 2019, tinto Martínez Lacuesta 2015, tinto Castillo de Sajazarra Reserva 2019 y tinto CVNE Crianza 2021. Y para finalizar, los anfitriones mostraron su blanco de Cor de Mei.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  3. 3 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  4. 4

    Un bar con horario de funcionario
  5. 5

    Ventrosa 1986, el peor incendio forestal en la historia de La Rioja
  6. 6 Más autoridad para los profesores en el nuevo decreto de convivencia de La Rioja
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8

    Cárcel para un hombre que cargó la factura del cambio de ventanas a dos familiares
  9. 9 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  10. 10 Un tabernero riojano con mucha escuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cata en Gimileo