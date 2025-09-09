LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Escitas todos

La dominación por la fuerza es la que produce los cambios culturales, según Beckwith

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:17

Hace ahora alrededor de dos mil quinientos años, en varios lugares de Eurasia se produjo un giro simultáneo, que dio lugar a los sistemas filosóficos ... de la llamada Edad Clásica. En Grecia, Persia, China y la India, con Sócrates, Zoroastro, Lao zi —o Lao Tsé— y Gautama Buda las ideas se volvieron hacia el individuo y en el ámbito religioso las creencias comenzaron a centrarse en el monoteísmo, frente al politeísmo tribal y ancestral. El filósofo alemán Karl Jaspers llamó a ese tiempo la Edad Axial, y afirmó que se trataba de un cambio civilizatorio básico que diferenció a Eurasia del resto del mundo. Sobre la sincronía del fenómeno, en sitios tan alejados entre sí, y en ausencia de una conexión histórica concreta, se remitía a una casualidad, aunque otros lo atribuyeron a la maduración similar de sociedades diversas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Innovación amparada en tradición
  2. 2

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  3. 3

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  4. 4 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»
  7. 7 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  8. 8 Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas
  9. 9

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  10. 10

    El PSOE califica las próximas fiestas de San Mateo como un «desastre organizativo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Escitas todos

Escitas todos