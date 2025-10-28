LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trump fracasa (otra vez) con la guerra en Ucrania

Putin no cambiará hasta que su ejército sufra una derrota definitiva

Juanjo Sánchez Arreseigor

Historiador

Martes, 28 de octubre 2025, 22:41

La desconvocatoria de la anunciada cumbre en Budapest nos empuja a reflexionar sobre las razones de que Trump fracase de forma reiterada en Ucrania. Putin ... es un hueso duro de roer, pero también lo es Netanyahu y el presidente de Estados Unidos le doblegó públicamente cuando le forzó a llamar por teléfono al emir de Catar para disculparse por bombardear su país. La gran diferencia es que Netanyahu sufre una estrecha dependencia militar de EE UU. Por grande que sea la infiltración israelí en Washington, era mejor no arriesgarse a tensar demasiado la cuerda con un sujeto tan inestable como Trump. Putin en cambio no sufre tal hándicap y goza de poderosos caballos de Troya en la capital federal, como el secretario de Defensa, Peter Hegseth, que recibe a Zelenski con una corbata con los colores de la bandera rusa; o el mismo Trump, que admira a los 'hombres fuertes' porque suele desearse lo que no se tiene.

