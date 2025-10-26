Imaginemos que La Rioja es Gaza

Imaginemos que en La Rioja habitaran 25 millones y medio de personas. O dicho de otra forma, que la densidad fuese equivalente a introducir en ... nuestra región a algo menos de la mitad de la población española.

Imaginemos cómo dar de comer, vestir, proporcionar escuelas, hospitales, fábricas... a estas personas cuando tu comercio exterior o tu producción interna dependieran del capricho de un ejército extranjero que decidiera qué entra y qué sale, y cuándo.

Imaginemos que nuestro Ebro fuese un mar al que nuestros pescadores no pudieran acceder porque de hacerlo serían ametrallados.

Imaginemos que tuviéramos amigos o familiares a una distancia más próxima que la que separa Logroño y Arnedo, pero sería imposible visitarlos porque el sempiterno ejército lo impide.

Imaginemos que mujeres embarazadas dieran a luz, o perdieran a sus bebés, porque para acudir al hospital hubiera que atravesar controles militares que se abrieran o cerrasen a voluntad del ocupante.

Imaginemos que cualquier ciudadano riojano pudiera ser víctima de una «detención administrativa», es decir, ser arrestado a voluntad del ejército extranjero, sin presentar cargo alguno y por período indefinido.

Todo esto y mucho más no es necesario imaginarlo, porque ya existía antes del 7 de octubre de 2023 en Gaza, y en similares términos, en el resto de Palestina. Quienes condenan el llamado terrorismo palestino tienen la obligación de responder a sus más de 5 millones de habitantes, una pregunta bien sencilla: ¿qué les proponemos?