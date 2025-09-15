LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Programa 'La Revuelta'. RC

Batalla política en la tele

La polarización partidaria ha contaminado, peligrosamente, las televisiones públicas

Juan Carlos Viloria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:01

El combate entre izquierda y derecha en el decisivo curso político que acaba de empezar se va a desarrollar en múltiples escenarios y con distinto ... armamento. Como las guerras hibridas. El enfrentamiento va a desbordar los límites del cuadrilátero parlamentario para librarse con mayor intensidad en tribunales, redes sociales y platós de televisión. Una vez que podemos dar por liquidadas la pluralidad y la neutralidad en las televisiones públicas, RTVE y, en menor medida las autonómicas, han dado una vuelta de tuerca a sus espacios informativos, de análisis o, incluso de entretenimiento, incrementando el contenido político partidista para intentar ganar el relato, como diría el fiscal general. El objetivo es avalar con sus opiniones «autorizadas» si la falta de Presupuestos del Estado es un asunto secundario o es esencial para la calidad democrática; si lo de Cerdán, Koldo y Ábalos se equilibra o no con lo del novio de Ayuso. Con los fichajes de tertulianos pata negra, convirtiendo cada vez más los informativos en espacios de autor, con un enfoque de los temas judiciales o sociales enormemente sesgado, la temporada televisiva promete emociones fuertes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  2. 2 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  3. 3

    El velo de la izquierda
  4. 4

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  5. 5 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  6. 6 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  7. 7 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  8. 8

    La UD Logroñés juega con fuego
  9. 9

    Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros
  10. 10 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Batalla política en la tele

Batalla política en la tele