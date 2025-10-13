LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

AFP

Atención a Francia

Del colapso puede surgir el populismo lepenista o el de extrema izquierda complaciente con Putin y con Hamás

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:02

La República francesa está empantanada en una crisis sistémica, ofreciendo el penoso espectáculo del juego partidista, con una clase política sumida en una absoluta mediocridad ... y falta de visión de estado. Un presidente, Emmanuel Macron, que se resiste a marchar a pesar de la ingobernabilidad de una nación, sin Presupuestos, con el timón del Ejecutivo cambiando de manos, acumulando una gigantesca deuda, intensificando la polarización social y el malestar en la calle.

