LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laurent Freixe, ex consejero delegado de Nestle. Reuters

Amores laborales

Hasta ahora en España los casos de expulsión por tener un lío con un o una compañera de trabajo, son bastante inusuales

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:16

La multinacional de alimentación Nestlé, (Nespresso, Buitoni, Kit Kat, Perrier) acaba de despedir de manera fulminante a su consejero delegado, Laurent Freixe, por mantener un ... romance con una subordinada directa, lo que al parecer contravenía el código de conducta de la empresa. Los de Nestlé son suizos y de estricta moral luterana pero el despido y el espionaje previo no deja de ser un atropello al derecho a su vida privada, familiar, domicilio y correspondencia (artículo 8 de la Convención europea de Derechos Humanos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  2. 2

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  3. 3

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»
  4. 4

    La SDL encandila en su estreno
  5. 5

    El Seris reduce este año su lista quirúrgica en otro 11,6% pero aún tiene 7.391 pacientes
  6. 6

    La SDL saca brillo a su juventud
  7. 7 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  8. 8

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  9. 9

    El casco antiguo de Calahorra, cuesta arriba y cuesta abajo
  10. 10

    Vuelta a clase, ¿con o sin móviles?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Amores laborales

Amores laborales