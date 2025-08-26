LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plazuela perdida

Zapatos

José Miguel Alonso Chávarri

José Miguel Alonso Chávarri

Martes, 26 de agosto 2025, 08:17

En un programa de televisión sobre el glamur monegasco, un experto en casinos hablaba de la exigencia, para entrar al casino de Montecarlo, de llevar ... chaqueta y zapatos –él los llevaba con un chaleco brillante, que hubiera hecho muy buen papel en el concurso de disfraces de las fiestas de mi pueblo–. Llamó mi atención el hecho de exigir zapatos, pues hace años hubiese sido del todo innecesario, ya que todo el mundo llevaba zapatos: las zapatillas de deporte se usaban solamente para lo que su nombre indica, no como ahora que, en cualquier espectáculo que se precie o boda, tanto de paño pardillo como de campanillas, aparece algún traje de gala con zapatillas de colores –no voy a nombrar al Cristo y las pistolas porque, como dijo aquél: «¿Quién decide qué se puede llevar y qué no?»–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Un bar con horario de funcionario
  3. 3

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  4. 4 Ventrosa 1986, el peor incendio forestal en la historia de La Rioja
  5. 5 Rescatada una niña tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro
  6. 6 Controles en el Ezcaray Fest, Calahorra y Nájera: drogas, un arma blanca prohibida, desórdenes públicos...
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8

    De misa en misa
  9. 9 Una nueva zona verde de 35.000 metros cuadrados de El Campillo al Pozo Cubillas
  10. 10

    La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Zapatos