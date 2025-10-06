LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La plazuela perdida

El viaje a ninguna parte

José Miguel Alonso Chávarri

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:29

Es loable el afán de muchas personas por defender causas perdidas. Yo diría que es un signo de identidad de algunos individuos, la constante disposición ... a acudir allí donde se necesite defender una causa noble. Es de agradecer, en los tiempos que corren, que aún haya personas dispuestas a esa defensa social, aunque, en muchos casos, conlleve asociado el estigma de rareza. No me parece tan de alabar la defensa de causas, perdidas o no, que responda a intereses partidistas o económicos, ocultos tras la fachada de principios nobles, como tampoco si esta defensa se convierte en moda que oculta los verdaderos intereses. Es llamativo cómo, de repente, una causa sumida en el olvido aparece imperativa a los ojos del mundo, tal si hubiera surgido de improviso y fuese pecado no asumirla como propia.

