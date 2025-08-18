LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La plazuela perdida

Meterse en política

José Miguel Alonso Chávarri

José Miguel Alonso Chávarri

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:46

Se le atribuye a Franco la frase: «Haga como yo, no se meta en política». Hay quien dice que el general se la dijo al ... escritor José María Pemán. También Antonio Mercero, en su película 'Espérame en el cielo', la pone en boca de Franco, que se la dice a su doble, que dudaba de su capacidad para dirigir un Consejo de Ministros. En cualquier caso, además de la broma, casi macabra, que supone que un dictador diga que no se mete en política, la frase desprende un cierto desprecio hacia dicha actividad, como si no fuera muy recomendable. Creo que es una realidad, en buena parte de la ciudadanía, ese mal concepto que, en mayor o menor grado, se tiene de la política y, aunque la clase política no siempre ha sido igual, viene de siempre. Mi abuelo, una persona con principios y con la sensatez del hombre de campo, solía decir: «La política para quien viva de ella». Una frase que plantea, a mi modesto entender, la importante cuestión del «vivir de la política».

