LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Encrucijada para el Valle de San Millán

A mayores servicios menor desapego de la población en el medio rural

José Manuel Reinares Llanos

Autor del libro 'San Millán de la Cogolla, 50 años de historia en el siglo XX (1901-1950)'

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

Hace hoy justamente 28 años se publicó en esta misma sección el artículo de opinión 'Oportunidad histórica para San Millán', firmado por el mismo que ... éste suscribe. En él, con ocasión y casi probable reconocimiento por la Unesco de Suso y Yuso como Patrimonio de la Humanidad, logrado el 5 de diciembre de 1997, abogaba por que se diera un impulso y toque de atención definitivos al entorno de los mismos. No sólo al imprescindible cuidado y mejora de los monasterios, sino al pueblo de San Millán y, por extensión, al resto de pueblos del valle (Berceo y Estollo), en aspectos como las comunicaciones, los servicios públicos, la ayuda a emprendedores o negocios relacionados con el terreno, el medio ambiente, etcétera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4

    Aspirantes a la oposición de escuelas infantiles describen otro «examen imposible»
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6 Excavaciones en la catedral calceatense dejan al descubierto restos humanos
  7. 7

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»
  8. 8 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  9. 9 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  10. 10 Cancelado el vuelo del lunes de Madrid a Logroño «por razones técnicas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Encrucijada para el Valle de San Millán