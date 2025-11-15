LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Algo habrá que decir

Cada cerdo...

Jorge Fernández López

Jorge Fernández López

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:49

Abandonándose a la añoranza de los tiempos en los que se hacían y se consumían epopeyas gustosamente, decía Borges en 'El oro de los tigres' ( ... 1972) —recurramos una vez más como pretexto al viejo ciego— que hoy en día «somos tan pobres de valor y de fe que ya el 'happy-ending' no es otra cosa que un halago industrial». Añadía justo después, medio quejándose, que «no podemos creer en el cielo, pero sí en el infierno», y ponía los ejemplos literariamente prestigiosos de los personajes de Kafka o del capitán Ahab destruido por la ballena: hay que darle la razón al bueno de Borges, admitiendo que valoramos más los relatos desventurados y que a menudo miramos con desdén autocomplaciente las historias en las que los protagonistas terminan por alcanzar su dicha.

larioja Cada cerdo...