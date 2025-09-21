LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Leña al mono, Cres

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:59

jorge alacid

Crescencio Cañas Alesanco fue uno de esos periodistas que reunían todas la virtudes del oficio y ninguno de sus defectos. Fallecido este sábado ... en Logroño a los 80 años, en la memoria de quienes tuvimos el honor de conocerle y trabajar a sus órdenes quedará la figura de un formidable ser humano, protagonista de una doble vida profesional igual de excelente. Como redactor, Cañas defendió un modelo de reporterismo en aquellos años de la Transición ciertamente ejemplar, mérito que compartió con sus compañeros de generación: como ellos, añadió al compromiso con la información veraz y honesta otra clase de encomienda, también de alto valor. Puesto que la mayoría se había iniciado en la dolorosa noche del franquismo, en los primeros años de la restauración democrática hicieron un esfuerzo adicional que les salía del corazón para alejarse de ese negro manto y contribuir a canalizar el derecho a la información de minorías hasta entonces sojuzgadas por la dictadura o calladas por la censura. Colectivos como los agricultores, a quienes Cañas se sentía especialmente unido en su condición de hijo de La Rioja interior, o las asociaciones vecinales o sindicales, que salían entonces de la clandestinidad y encontraron en la sensibilidad de periodistas como Cañas el altavoz que les había sido negado durante décadas. Recuerdo de él una fotografía que lo retrata precisamente en esa condición de reportero muy pegado al terreno: esgrimiendo una grabadora, entrevistando a unos labradores entre los surcos de un cultivo, atento a sus palabras. Era una foto cautivadora, inspiradora: en ella encontraba cualquier alevín de periodista el combustible para cimentar su vocación. Esa grabadora era un arma cargada de futuro.

Leña al mono, Cres