Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años Cañas inició su andadura en los programas musicales de Radio Rioja, antes de incorporarse a Nueva Rioja

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

La Asociación de la Prensa de La Rioja ha comunicado el fallecimiento de su asociado Crescencio Cañas, a los 80 años. Conocido cariñosamente como Cres, deja tras de sí una trayectoria profesional marcada por la discreción, la entrega al oficio y el amor por el periodismo impreso.

Hombre educado, bueno y amable, Crescencio Cañas fue un periodista «de los de antes», alejado del protagonismo personal y convencido de que el verdadero centro del periodismo debía ser siempre «el otro». Desde la edición Rioja de El Correo, que dirigió durante 19 años, se convirtió en maestro y referente de muchos profesionales que hoy ejercen en medios de comunicación dentro y fuera de la región.

Una vida dedicada a la información

Cañas inició su andadura en los programas musicales de Radio Rioja, antes de incorporarse a Nueva Rioja. A mediados de los años setenta llegó a El Correo de la mano de José Luis Peñalva, en plena etapa de renovación de la edición riojana. Quienes trabajaron con él recuerdan aquellos años como tiempos de un periodismo fresco y apasionado, «cuando casi todo se movía en la calle y la rueda de prensa era todavía un neologismo inexistente».

Comprometido con el cambio democrático, social y político de la Transición, Crescencio Cañas ejerció un periodismo libre y entregado, siempre desde la trinchera de la discreción. Así lo reconoció la Asociación de la Prensa en 2005, cuando le fue entregada la Primera Plana con motivo de su jubilación. En aquel homenaje se destacaba que, en tres décadas de actividad, supo demostrar que el periodismo «puede –y casi siempre debe– ejercerse sin renunciar a las propias creencias, pero alejándose del vedettismo informativo».

Despedida y condolencias

La Asociación ha trasladado su más sincero pésame a las hijas del periodista, Magdalena e Isabel —esta última también periodista y asociada—, así como a su esposa, Tere.

La familia recibirá las muestras de cariño este domingo en la sala 8 del Tanatorio Pastrana de Logroño, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.