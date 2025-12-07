LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

Basilio Gurrea: justicia y memoria

Un tributo debido al alcalde de Logroño, asesinado el 5 de agosto de 1936 en la tapia del cementerio, en pleno ejercicio legítimo de sus responsabilidades municipales

Jesús Vicente Aguirre

Autor de 'Aquí nunca pasó nada. La Rioja 1936' y miembro de la Asociación La Barranca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:46

Basilio Gurrea tenía 61 años cuando fue asesinado en 1936. Odontólogo de profesión, estaba casado con Isabel Ortiz de Zárate. Tenían seis hijos. Su voluntad ... de servicio a la ciudad se había iniciado en 1903, como concejal del Partido Liberal. Su trayectoria progresista, liberal y republicana, le llevó a ser detenido tras el levantamiento republicano de diciembre de 1930, y trasladado a la cárcel, de la que salió en enero de 1931.

