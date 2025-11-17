LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

El Sáhara todavía en el corazón

Con qué ocurrencia saldrá Trump, o quien le suceda, el día que la monarquía alauita recuerde que Ceuta y Melilla son también Marruecos

Jesús Rodríguez Rubio*

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:55

Comenta

Necesariamente tiene que obedecer a una conjura astral que el reconocimiento por vía diplomática del dolor y la injusticia que acompañaron a la conquista de ... México, venga a coincidir con la conmemoración del cincuenta aniversario del último episodio de la sonrojante historia del colonialismo patrio. Mientras, la derecha nacional se escandaliza ante la simple aceptación formal de la violencia ejercida hace quinientos años por los aventureros desarrapados que acompañaron a Cortés en la empresa americana e intenta, como puede, ocultar las vergüenzas frente al espectáculo que hace solo cincuenta ofrecimos en el desahucio claudicante de una provincia española: el Sahara. Tampoco la izquierda es inocente. Y es que la vergüenza va por barrios y nos alcanza a todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  4. 4

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  5. 5

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  6. 6 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  7. 7

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  8. 8 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    Zabala devuelve la ilusión
  10. 10

    La clave del nuevo tren estará en Miranda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Sáhara todavía en el corazón