LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Menores no acompañados: prejuicios y realidad

Frente al discurso del odio que nutre relatos xenófobos, hay que promover una narrativa clara que proteja a los más vulnerables y no los convierta en armas arrojadizas

Javier Blázquez

Catedrático de Filosofía del Derecho de la Upna

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:35

Comenta

Los menores no acompañados constituyen desde hace tiempo uno de los principales objetivos de los mensajes que se propagan en las redes sociales. Estos jóvenes ... son presentados habitualmente como un peligro y amenaza para la seguridad ciudadana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  6. 6

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  7. 7 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  8. 8

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  9. 9 Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en la N-120, en Ventosa
  10. 10

    Un siglo de las casas que ya no son baratas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Menores no acompañados: prejuicios y realidad