Limón, limonero

La deriva ideológica del PP está siendo tan fructífera que solo les queda cambiar la gaviota de su logotipo por un kiwi, por una ciruela ... claudia, por una melona de Villaconejos… A falta de debates sobre el proyecto de España, se podría convocar un simposio sobre la fruta a escoger como anagrama. Se trata de una cuestión con enjundia que ya se ha suscitado en mi frutería de cabecera. Mi frutero, por ejemplo, cree que los kiwis son una medicina con precio de antibiótico, que no le gustan a nadie y que es una fruta extranjera. Así que no lo ve como logo político.

Sin embargo, doña Nardi, mujer perspicaz y ocurrente, opina que los kiwis traerían naturalidad al PP. «Antes no había kiwis y a nadie se le ocurría comentar en la frutería sus problemas intestinales, pero desde que son imprescindibles, todas charlamos con desparpajo y libertad de tránsito intestinal, astringencia y laxitud. El PP necesita naturalidad para conectar con la gente y sus problemas, el PP necesita un kiwi», razona.

El frutero discrepa. Apunta que el kiwi es la fruta menos estimulante de su tienda con ese color tan insustancial que no lo distingue entre el verde de las peras conferencia y el amarillo de los melocotones. Él apuesta por la platerina por ser un híbrido, mitad paraguaya, mitad nectarina, y por ser rojigualda. Pero doña Nardi insiste: «De una frutería te puedes marchar sin melocotones o sin aguacates, pero como te olvides de los kiwis, tienes que volver a por ellos. Es difícil de cortar, difícil de comer y te llena el frutero de pelusilla, pero si no comienzas el día con un kiwi, vas a tener problemas». Moraleja: lo importante no es que te guste la fruta, sino qué fruta te gusta.