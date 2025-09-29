LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El calagurritano Alberto Donaire cortó una oreja en el primero. MARTÍN RUPÉREZ
Análisis

El buen 'Barbatriste' destaca en la novillada de Los Maños

Alberto Donaire y Joel Ramírez cortaron una oreja cada uno en una novillada de la que se esperaba más

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:01

Pasadas las 17.30 horas asomó el pañuelo blanco del palco presidencial para que comenzase la celebración del segundo festejo del certamen de novilladas Zapato ... de Oro. Mientras tanto los seis novillos de Los Maños con sus curiosos nombres 'Vuelaaire', 'Metroymedio', 'Cupletista', 'Saltacancelas', 'Callelarga' y 'Barbatriste', aguardaban en los chiqueros. Al igual que el día anterior, el Arnedo Arena registró un tercio de entrada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adriana, la primera danzadora de los zancos de Anguiano
  2. 2

    ¡Detengan las fiestas!
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  5. 5

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  6. 6

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  7. 7

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  8. 8 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  9. 9

    Oteruelo despierta de su letargo para no caer en el olvido
  10. 10

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El buen 'Barbatriste' destaca en la novillada de Los Maños

El buen &#039;Barbatriste&#039; destaca en la novillada de Los Maños