LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

¿Qué hacemos con Almaraz?

Las propietarias de la central consideran esencial su continuidad para la estabilidad del sistema eléctrico. ¿De verdad hay que cerrarla?

Inés Gallego

Ingeniera industrial

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Nos sentimos seguros. En Extremadura y en el resto de España. Almaraz es la joya de su comarca y todos estamos convencidos de que la ... electricidad siempre está ahí. Al menos hasta el 28 de abril de 2025, cuando llegó el apagón y algo cambió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  3. 3

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  4. 4 Logroño, atacada por el Demogorgon
  5. 5

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  6. 6 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  7. 7 Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción
  8. 8 García Carrión, ¿interesada en Faustino y Bilbaínas?
  9. 9 Fausto Cambero y Rita Beltrán pugnarán por la presidencia del Partido Riojano
  10. 10

    Pintadas con insultos en la casa de los perros de Morales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Qué hacemos con Almaraz?

¿Qué hacemos con Almaraz?