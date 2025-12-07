LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Editorial

Una generación en juego

Si existe ahora una problemática en el país que apremia a una colaboración de Estado es la de la vivienda

Diario La Rioja

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:05

La vivienda seguirá siendo un problema para los españoles en 2026. Se prevé que, a pesar de que el euríbor experimentará subidas de entre el ... 2% y el 3% y los precios aumenten entre el 5 y el 8 % en las compraventas y el 7 y el 10 % en los alquileres, la demanda seguirá incrementándose. Los expertos calculan que podrían firmarse más de 500.000 de hipotecas en el próximo año, un 5 % más que en 2025. Más que una burbuja inmobiliaria, nos encontramos ante un mercado inflacionario en perpetua expansión. O, si realmente hay una burbuja, todavía no está llamada a explotar. La única novedad ante el nuevo ejercicio es que predominarán los tipos fijos y crecerá el protagonismo de los bancos medianos, que buscarán ofrecer mejores ofertas a cambio de la contratación de productos vinculados: a mayor solvencia económica, menos productos vinculados para firmar una hipoteca; a menor solvencia, más requisitos para firmar. Más allá de los perfiles con altos ingresos o ahorros, son muchos –especialmente jóvenes– los que verán sus solicitudes rechazadas por el aumento del precio de la vivienda y de los tipos hipotecarios. También sufrirán los que ya estén hipotecados a tipo variable, con préstamos cuyo precio se irá encareciendo progresivamente a medida que suba el euríbor.

larioja Una generación en juego