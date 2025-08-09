LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Noelia Núñez y José María Ángel Batalla Efe

La honra

Al parecer, no hay nada más honroso que dimitir cuando se evidencia tu deshonra

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:25

A punto de iniciar sus vacaciones veraniegas, algunos políticos tuvieron un sobresalto, seguido de un episodio de pavor, aunque afortunadamente resuelto en la mayoría de ... los casos con una rectificación urgente de su currículo oficial, ya que han sido pocos los dimisionarios a causa de sus fraudes académicos. Era sencillo: se corrige la mentira y deja de ser mentira. Es el peligro, en fin, que tienen los currículos, sobre todo en ese gremio: que te vienes arriba cuando redactas el tuyo, ya que nadie se encarga de verificarlo, y se te desata la fantasía, de manera que acabas otorgándote grados imaginarios, másteres ficticios y magnificando con una titulación rimbombante un cursillo de tres días.

