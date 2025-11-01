LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bolígrafo en una libreta. Pixabay

Diversificación

A veces hay tanto sobre lo que escribir que no sabe uno de qué escribir

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Después de más de 30 años escribiendo artículos para periódicos, no sé si he aprendido a escribirlos, pero creo haber aprendido otras cosas relativas al ... oficio. Por ejemplo, que el hecho de no tener un tema relevante para desarrollarlo en 2.800 caracteres es una mala noticia para el articulista, pero una buena noticia para la humanidad, al ser indicio de que las aguas de la realidad común están más o menos calmadas. En cambio, el hecho de disponer de varios asuntos de relieve para ser glosados suele ser una señal de que las aguas de esa realidad común fluyen revueltas y enfangadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  2. 2 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  3. 3 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  4. 4 «Los únicos perjudicados somos mi hijo y yo. No he hecho absolutamente nada», alega el acusado
  5. 5

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  6. 6

    Estas son las rutas de alta velocidad en España
  7. 7

    El Ministerio ni siquiera analizó el itinerario hacia Pancorbo que le presentó La Rioja
  8. 8

    El Ayuntamiento de Fuenmayor debe pagar 4.800 euros por los plenos al exconcejal de IU
  9. 9

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza
  10. 10 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Diversificación

Diversificación