LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Un peligroso jaque nuclear en cuatro movimientos

Necesitamos que el Gobierno obligue al cierre seguro y ordenado de los reactores

Eva Saldaña y Francisco del Pozo

Directora Ejecutiva y responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace España

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:08

Comenta

Como si del ajedrez se tratase, hace unas semanas tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), movieron ... el primer peón de una larga partida que pretenden jugar con el Gobierno para mantener la instalación operativa tres años más. Pero no nos engañemos, lo que realmente se juega aquí es la hegemonía de las eléctricas a la hora de hacer y deshacer a voluntad a costa de todos. Ya hemos vivido otras partidas similares: el cierre en falso de la central de Garoña, el rescate a la energía nuclear en 1988 o incluso la moratoria nuclear en 1983. En todas estas se cumple un patrón común: Galán, Bogás y Reynés (o sus antecesores) consiguen nuevamente torcer la voluntad de un Ejecutivo y cargan los costes de la energía nuclear a la ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Federación Riojana pagaba «una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados»
  2. 2 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  3. 3

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  4. 4 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  5. 5 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  6. 6 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  7. 7

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  8. 8 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  9. 9 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  10. 10 El Ministerio ordena confinar a todas las aves de corral que se crían al aire libre por la gripe aviar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un peligroso jaque nuclear en cuatro movimientos

Un peligroso jaque nuclear en cuatro movimientos