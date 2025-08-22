Deberes para septiembre
Viernes, 22 de agosto 2025, 21:48
Antes los veranos eran largos periodos de tiempo en los que todo se ralentizaba, o hasta se paraba, un mes largo o más donde las ... empresas echaban el cierre y todo el mundo se iba a la playa, las noticias glosaban las fiestas de los pueblos, las avalanchas en las carreteras y los calores, entonces no tan extremos. Pero ahora las cosas son diferentes, todo sigue en marcha, nada para y fluye a una velocidad vertiginosa, los periódicos bullen, los políticos siguen en sus reyertas, los bosques arden y los plazos administrativos no dan tregua.
En esas he estado yo a principio de agosto, con un trámite que tuve que hacer en nombre de mi madre ante el excelentísimo Ayuntamiento de Donostia. A sus espléndidos noventa y cuatro años, mi madre no está para andar por ventanillas ni despachos. Y yo de vacaciones tampoco tengo tiempo ni ganas de andar buscando la oficina adecuada, así que me puse en una terraza, con mi portátil y mis certificados electrónicos, a presentar la documentación en la Sede Electrónica de la institución municipal. Certificados, descarga de documentos, registro electrónico, incompatibilidad de navegadores, documentación escaneada previamente, justificantes y otros timbres. Fui esquivando todas las trabas, trampas y demás dificultades administrativas-informáticas como si fuera una especie de reto viral de los que tantos hay en las redes. Pero lo conseguí. Guardé todos los justificantes en la Nube y respiré tranquilo después de unos treinta y cinco minutos en completar todo el proceso, pero llegué a una conclusión. Realmente, ahora que se nos llena la boca con la inteligencia artificial y todas sus potencialidades, aún tenemos la asignatura pendiente de la administración electrónica. Ya que nos ofrecen esa ventanilla intangible abierta 24/7, quizás deberíamos empezar por saber cómo tratar con la Administración en ese mundo virtual, conocer nuestros derechos y ayudar a los que aún tienen menos conocimientos digitales que nosotros. Velando por la seguridad jurídica, pero poniendo los medios para que esta vía de comunicación sea accesible, intuitiva y eficaz. Los responsables políticos deberían hacer un trabajo de acercamiento decidido de esta herramienta a los ciudadanos (no solo a los mayores, hay analfabetos digitales en todas las generaciones, incluidas las que se denominan nativos digitales) para que podamos ejercer nuestros derechos y también, porqué no decirlo, cumplir nuestras obligaciones: pago de impuestos, multas, subvenciones, información fiscal. Y cuando lleguemos a eso, ponernos con ilusión a saber dar las instrucciones precisas a la IA. Porque esa es otra, no solo vamos a usarla para hacer vídeos falsos, canciones clonadas y simplezas similares.
El verano sigue, claro, entre atrocidades en Gaza e incendios desbocados, con temperaturas propias de Cádiz en pleno San Sebastián, donde el otro día escuché una chicharra en pleno centro. El verano sigue y ya se ven hojas crujientes de amarillo anunciando el inminente septiembre de regresos, angustias y el consuelo escaso de las fiestas mateas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.