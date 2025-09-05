LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dibujando cronopios

¿Cómo?

Eugenio Sáenz de Santa María

Eugenio Sáenz de Santa María

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:43

Ahora, en estos tiempos de septiembres cálidos, parece que lo suyo sería hablar de los nuevos comienzos, de los soles ya más tibios pero amables, ... de las mañanas frescas y de los píos deseos de todos para empezar un nuevo año, esta segunda oportunidad de cumplir nuestros sueños, los anhelos, los retos y las aventuras que ya teníamos apuntadas en enero, pero que desde esos lejanos días hemos ido postergando por pereza, por aburrimiento o por temor paralizante al fracaso. Parece que tocaría escribir del futuro que se nos abre prometedor, o al que nos conjuramos con esperanza, pero ¿cómo hablar de todo eso si en Gaza siguen matando a miles de personas, masacrando a una población que es incapaz en esas circunstancias de pensar tan siquiera en el día siguiente, angustiados por un futuro que no existe?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  3. 3 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  4. 4 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  5. 5 La torre de Viguera se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
  6. 6 Detenido un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de Logroño
  7. 7

    Vivir y trabajar en un paraíso natural
  8. 8

    «Hasta pronto, baloncesto»
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Cómo?