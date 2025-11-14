Carpe diem
Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:21
Me van a permitir que dedique esta columna a mi suegra Ana, que acaba de ganar dispar batalla contra un bicho al que todos llaman ... cáncer y que los iniciados rebajamos, para empoderarnos y luchar cada día contra ese enemigo invisible y cruel, a categoría de insecto, araña o culebra ponzoñosa. Sé que a ella, navarra fuerte y discreta, posiblemente no le haga gracia que la exponga públicamente, pero esto no es una columna, sino el alegato de mi corazón para agradecer a la vida ese tiempo extra que nos ha dado. Y un recordatorio necesario.
Que esto se pasa en un suspiro; la vida se nos va en un santiamén; en menos que canta un gallo; todo pasa en un abrir y cerrar de ojos... Las expresiones manidas que usamos para reseñar que el tiempo se nos escapa entre las manos, las semanas, los meses: otra vez primavera, y para cuando te das cuenta ya estamos en Navidad, y los eneros y febreros tristes hasta que llega de nuevo la hierba alta del prado que inexorablemente hay que cortar, pasa San Juan y las hogueras, y otra vez recoger los higos de la huerta y los pimientos asados que anuncian otoño. El tiempo que derrochamos entre días sin historia, hastío y anhelos incumplidos.
Mi suegra ha ganado, yo gané, y tantos otros y otras en buena hora, pero el tiempo también erosiona la memoria y se nos olvida ese regalo que nos dio la vida. Cuando me dijeron que todo estaba bien para Ana, me acordé de Pau Donés y sus mandamientos, un legado que nos dejó para recordarnos que la vida es aquí y ahora, cuando podemos mirar a los ojos de los que amamos y tenemos los brazos y las ganas para abrazarnos. Cuando tenemos la oportunidad de obviar ese presunto agravio y pasar por encima de las amenazas, porque los enfados y los desplantes nos arrebatan energía y tiempo que se perderán en el sumidero de la desmemoria. Que no hay que esperar a una gran ocasión para abrir una botella de vino de reserva porque hoy es un buen día para quedar con un amigo y brindar por cualquier motivo. Que bailar es una magnífica manera de hacernos uno con una felicidad contenida en una canción, y que un te quiero o un gracias o un lo siento duran un segundo, pero se mantienen en los corazones durante una vida entera. Para Ana y para todos hay que recordar que la vida puede ser maravillosa y que no podemos perder el tiempo precioso en silencios y angustias, porque va de otra cosa y desde luego no en el ser, estar y parecer, sino en el sentir, querer y compartir. Mi suegra es dura como el pedernal y paradójicamente dulce en sus quereres y sabe que no hay mejor tiempo que el que emplea, paciente y al sol de las tardes de verano, cosiendo vestidos preciosos y remendando mis vaqueros preferidos. Probablemente no esté al tanto de las últimas tendencias del 'mindfulness' pero de siempre y más a partir de ahora, tendrá y tendremos claro que todo es aquí y ahora, que como dice un gran amigo y excelente fotógrafo «no conozco ningún mañana».
Enhorabuena Ana, por ese tiempo recién estrenado, que compartiremos los próximos veranos al sol en la terraza, con un vino y mis vaqueros viejos a tu lado.
