El saqueo tácito

Ernesto Tubía Landeras

Martes, 14 de octubre 2025, 21:56

Puede que en el inmenso mar de internet, donde el acceso a los contenidos parece tan libre como irresponsable, la literatura sea una de las ... grandes víctimas invisibles; la cesta de la compra donde cualquiera, de forma impune, puede meter la mano y salir corriendo, robando el único elemento que el escritor tiene para salir adelante. Mientras que el cine se ha reinventado a través de las plataformas de streaming y la música cuenta, además, con los directos, los escritores siguen siendo los eslabones más frágiles de la cadena cultural. La piratería además de robar obras, sustrae tiempo, esfuerzo y el futuro de quienes dan vida a los libros.

