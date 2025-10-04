LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cada cosa a su tiempo

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:48

Comenta

Francamente, me fascina escuchar a los enamorados que pasan de los setenta y se reciclan en el espinoso tema de entregarse a alguien después de ... años de viudez o de lo que fuera, como le pasó a mi compañera de rehabilitación, una mujer llamada Adela. Pertenece a una generación que bailaba poniendo su brazo como si fuera el incorrupto de Santa Teresa y cuyo control de la sexualidad era muchísimo más intenso que el del azúcar. Con los años, y la soledad pisando sus talones, Adela acudió a ese mercado de las segundas oportunidades que ofrecen las redes y en las que, gracias a la tecnología, puede evitarse la censura de la visión de la superficie de la vejez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  3. 3

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  4. 4

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  5. 5 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  6. 6

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  7. 7

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  10. 10 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cada cosa a su tiempo