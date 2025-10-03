LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Cada cosa a su tiempo

Hubo una generación con el control de la sexualidad más intenso que el del azúcar

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Francamente, me fascina escuchar a los enamorados que pasan de los setenta y se reciclan en el espinoso tema de entregarse a alguien después de ... años de viudez o de lo que fuera, como le pasó a mi compañera de rehabilitación, una mujer llamada Adela. Pertenece a una generación que bailaba poniendo su brazo como si fuera el incorrupto de Santa Teresa y cuyo control de la sexualidad era muchísimo más intenso que el del azúcar. Con los años, y la soledad pisando sus talones, Adela acudió a ese mercado de las segundas oportunidades que ofrecen las redes y en las que, gracias a la tecnología, puede evitarse la censura de la visión de la superficie de la vejez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  2. 2 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  3. 3 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  4. 4 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  5. 5 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  6. 6 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  7. 7 Acampada por Palestina protesta por el asalto de la flotilla y convoca concentraciones hoy en Logroño y Haro
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Las multas por orinar en la calle, en el Teléfono del Lector
  10. 10 Logroño licita la revisión del PGM por tercera vez en 19 años y espera un nuevo avance a finales de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cada cosa a su tiempo

Cada cosa a su tiempo