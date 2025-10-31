LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joyas del Museo del Louvre. AFP

Joyas

Con el robo en el Louvre, en siete minutos, Francia perdió parte de su historia

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Mis abuelos tenían una joyería en el Casco Viejo de Bilbao. En la trastienda, mientras mordía el bocadillo de la merienda, veía a mi abuelo, ... absolutamente concentrado con su 'súper ojo', un artilugio que se incrustaba en la cuenca mientras sujetaba con pinzas una esmeralda refulgente. Un foco potente escupía una luz reveladora, a la que rodeaba una oscuridad litúrgica en la que se escuchaban su respiración y mis mordiscos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  2. 2

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  3. 3

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  4. 4 Un riojano, el hombre más guapo de España
  5. 5 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  8. 8

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»
  9. 9 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  10. 10 El olor a marihuana en todo Arrúbal los delató: desmantelada una plantación y detenidas dos personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Joyas

Joyas