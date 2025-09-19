LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inteligencia artificial. L. V.

Las cifras

La IA se empieza a convertir en una especie de paternidad, amigo, terapeuta, Dios omnipotente al que consultan absolutamente todo

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:21

Uno tiene una capacidad limitada para asumir cifras. Están esas barbaridades que gastan los horteras magnates financieros en un fin de semana, las desoladoras cifras ... de los muertos en conflicto o a causa de la desnutrición, para las que cualquier contador estremece. Los periodistas sabemos que es muy socorrido hablar de porcentajes. Si decimos que el 78% de nuestros adolescentes varones están enganchados al porno y que un 72% de ellos teme que una chica les acuse de acoso, uno sufre el impacto de ese silencio en el que nadan algunas realidades. Han pasado muchas cosas en este país y en el planeta en los últimos años, tantas, que no sabemos si nos cabe un alfiler de información más en el alma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  2. 2 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  3. 3 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  5. 5

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  6. 6

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  7. 7

    «Entrenar me ayuda a combatir los síntomas de cansancio, me fortalece»
  8. 8 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  9. 9 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  10. 10

    La Rioja se recupera del bajón del covid y ya tiene la mayor esperanza de vida de su historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las cifras

Las cifras