LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de la policía nacional de Marruecos patrullan en la frontera con España. EFE

Marruecos, el vecino incómodo

España y Marruecos además de la vecindad lo comparten casi todo, excepto la confianza recíproca

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:00

España y Marruecos además de la vecindad lo comparten casi todo, excepto la confianza recíproca. Los intereses económicos sustentan unas buenas relaciones diplomáticas, aunque agitadas ... con frecuencia por diferencias con raíces históricas y ambiciones territoriales ya inasumibles. La realidad ofrece muchos datos que demuestran hasta qué punto el pragmatismo de ambas partes ofrece unos resultados realmente excepcionales entre dos países limítrofes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  3. 3 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  4. 4

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  5. 5

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  6. 6 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  7. 7

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  8. 8 La Avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas
  9. 9 Resonancia Magnética Nuclear, herramienta contra el fraude
  10. 10 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Marruecos, el vecino incómodo

Marruecos, el vecino incómodo