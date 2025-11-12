LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos EP

Un escándalo que marea

Todo empezó con José Luis Ábalos, el poderoso ministro que fue alejado del Gobierno y, unos meses más tarde, incorporado a las esferas del poder de manera no menos extraña e inesperada

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:44

Comenta

No es la primera vez que la política nacional nos produce sobresaltos, y empaña nuestra tranquilidad cotidiana y de paso nos provoca indignación por el ... juego en que se gestionan nuestros votos y nuestras múltiples y variadas contribuciones fiscales. Pero repasando un poco la realidad política nacional es que esta vez se están batiendo todos los récords de escándalos y de protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  2. 2 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  7. 7

    El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
  8. 8

    En el nombre del padre
  9. 9

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  10. 10

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un escándalo que marea

Un escándalo que marea