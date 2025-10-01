LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La diplomacia en punto muerto

Trump es, sin duda, el mayor obstáculo con que tropiezan los profesionales esforzados en recuperar el respeto que en estos últimos años se ha roto entre pueblos, religiones y países

Diego Carcedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:26

Corren malos tiempos para diplomacia, la actividad que en las circunstancias actuales más se echa de menos. Con dos guerras eternizándose y el mundo cada vez más descontrolado, se vuelve más necesaria. Pero la realidad es que lejos de estimular su trabajo, siempre difícil, quienes más la necesitan se lo ponen más difícil. Con personajes como Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, por citar algunos nombres, capitaneando odios y ambiciones, poco pueden hacer los argumentos y buenos modos diplomáticos para salvar vidas y restablecer la normalidad.

