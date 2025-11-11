LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Mazón, dejación de funciones

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

Carlos Mazón ha consumido sus últimas horas como presidente en funciones de la Generalitat con un nuevo alarde de dejación de funciones. Lo hizo durante ... la dana de hace un año y lo ha repetido ayer en la comisión de investigación en el Parlamento valenciano, de la que salió sin resolver las cuestiones clave. Entre ellas, su injustificable ausencia de la mesa de crisis con el argumento de que, «operativamente, poco tenía que aportar a la emergencia». Ni asumió entonces que lideraba el Gobierno de una comunidad en plena catástrofe ni lo hizo en el interrogatorio sobre su 'desaparición' en momentos trascendentales de la riada tras su inapropiada cita en El Ventorro. «¿Donde estaba cuando la gente se estaba ahogando?», le preguntó Compromís, de nuevo sin respuesta. Mazón podrá esquivar a las víctimas, vetadas y obligadas a denunciar en la calle que la reconstrucción depende ahora del negacionismo de Vox, pero no podrá hacerlo de la verdad. La evidente necesidad de mejorar la coordinación con el Ejecutivo central no puede solapar su incompetencia, lejos del lugar que le correspondía. Su sombra amenaza con lastrar a Juan Francisco Pérez Llorca, el candidato del PP a sucederle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4

    Aspirantes a la oposición de escuelas infantiles describen otro «examen imposible»
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6 Excavaciones en la catedral calceatense dejan al descubierto restos humanos
  7. 7 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  8. 8

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»
  9. 9 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  10. 10

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mazón, dejación de funciones