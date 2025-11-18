LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

El mal menor para Gaza

Diario La Rioja

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:37

Comenta

Durante los dos largos años de destrucción sistemática de Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU despreció seis iniciativas de alto el fuego, pero ... ahora regala a Donald Trump la resolución que necesitaba para recibir por todo lo alto a Mohamed bin Salmán. Con la rehabilitación internacional del heredero saudí –al que la Inteligencia de EE UU atribuyó la orden de matar al columnista Jamal Kashogi en 2018–, la Casa Blanca busca inversiones billonarias a cambio de un compromiso de seguridad con Riad. A estos efectos, Trump debía desatascar su plan para la Franja, que, sin haber logrado ni una tregua creíble, pasa oficialmente a la fase dos. El amplio respaldo del mundo árabe a una fuerza de estabilización se pondrá a prueba con la exigencia de desarmar a Hamás. Y la muy vaga alusión a un futuro Estado palestino recuerda, por un lado, que la ocupación continuará y, por otro, que la autodeterminación no llegará sin el máximo entendimiento interno. Para los cientos de miles de gazatíes supervivientes, los designios de Trump serán el mal menor si al final les proporcionan alimentos, agua, refugios, atención sanitaria y educación. De exigir justicia por tantos crímenes no se habla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  2. 2

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  3. 3 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo
  4. 4 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
  5. 5 Revuelta dona al Banco de Alimentos de La Rioja 30.000 euros en galletas
  6. 6 El polígono de Cascajos
  7. 7 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  8. 8 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El mal menor para Gaza