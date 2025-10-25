LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Integración, un reto enorme

Atajar los riesgos de una convivencia precaria ayuda a que la inmigración sea interpretada más como una oportunidad que como un problema

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:50

Comenta

La integración de la realidad migratoria se ha convertido en uno de los principales retos para que una sociedad prospere con armonía y espante los ... peores fantasmas, desde la xenofobia a la tensión social de inciertas consecuencias. El desafío es enorme porque los movimientos de población en el mundo constituyen un fenómeno imparable. En los desplazamientos extremos, se ha demostrado capaz de superar desiertos, vallas con concertinas o mares de peligros. La llegada de nuevos habitantes de otros países y la ampliación de comunidades de origen extranjero ya asentadas, las de segunda generación, suman un caudal de oportunidades para territorios que serán cada vez más plurales y mestizos. Y, a la vez, con mayores necesidades de mantener el Estado del bienestar a través del empleo, la mayoría de escasa cualificación pero vital para su funcionamiento, y de animar las alicaídas tasas de natalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  3. 3 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  4. 4 El marcador | Los resultados de la jornada
  5. 5

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  6. 6 San Román amplía su museo al aire libre
  7. 7 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  8. 8

    La ampliación de plazas de Enfermería duplica el número de alumnos riojanos
  9. 9

    Regreso al seminario de Albelda
  10. 10 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Integración, un reto enorme