LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Golpe a las exportaciones

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:50

Comenta

El proteccionismo brutal desatado por Donald Trump desde que volvió al poder se dejó sentir con fuerza en agosto en España. Si hasta entonces la ... previsión empresarial pudo anticiparse a los efectos de la ofensiva arancelaria, en pleno verano el látigo de las tarifas azotó las ventas a Estados Unidos, que se redujeron un 30% y ni siquiera alcanzaron los 1.000 millones. De este resultado exportador adverso, al fin y al cabo con un cliente menor, tampoco se libraron destinos como Europa –que nos compra el 70% de los productos– ni los dos gigantes asiáticos, China e India, con los que interesaría equilibrar el batacazo. Solo Latinoamérica ofrece un horizonte positivo, con un aumento del 7,8% en las operaciones, que se dispara hasta el 32% en el caso de Chile. El marco comercial suscrito en julio por EE UU y la Unión Europea habrá evitado la tan temida guerra abierta con Trump, pero sus contundentes efectos obligan a la UE a respaldar los esfuerzos que los Estados miembros y las empresas despliegan para diversificar mercados. Y a ratificar antes de fin de año el largamente esperado acuerdo con Mercosur para tomar aire en una zona de 700 millones de consumidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  2. 2 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  3. 3

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  4. 4

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  5. 5 Un lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  6. 6 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  7. 7 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  8. 8

    Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja
  9. 9

    Los Lirios reclama un consultorio con el personal sanitario esperado y ya prepara movilizaciones
  10. 10 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Golpe a las exportaciones