LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El duelo que libra la cumbre del clima

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

La 30º cumbre del clima que comienza este lunes oficialmente en Brasil medirá, en este contexto histórico, no solo cómo evoluciona el compromiso de los ... países concernidos en la lucha contra una emergencia global que no retrocede porque no lo hace –antes al contrario– el calentamiento del planeta. También permitirá calibrar, en vísperas de que este diciembre se cumpla el décimo aniversario del emblemático Acuerdo de París, un duelo sobrevenido: el que libran aquellos estados cuyos gobiernos otorgan credibilidad a los dictámenes científicos y han introducido en sus programas el combate contra la crisis climática y aquellos otros, encarnados por los EE UU de Trump, que abrazan un negacionismo de consecuencias nefastas pero también capaz de seducir a sectores sociales dispares. Poco puede hacerse ante el escepticismo de quienes, por convicción, por interés o por irresponsabilidad, se elevan como un muro impertérrito frente a los estragos del sostenido deterioro medioambiental. Pero está aflorando un rechazo hacia las políticas verdes que encuentra su caldo de cultivo en la ciudadanía que se siente excluida del debate e incluso castigada por el impacto socioeconómico de esa estrategia. Y es preciso rebatir con pedagogía y medidas la identificación de la agenda climática como algo propio de las élites.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  4. 4 Dos generaciones y un destino: la viña
  5. 5 Críticas a varias decisiones del Ayuntamiento de Logroño, en el Teléfono del Lector
  6. 6

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  7. 7 El marcador | Los resultados de la jornada
  8. 8

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  9. 9

    Brigitte no tiene pene
  10. 10

    «Pedro Sánchez prioriza los votos de PNV y Bildu al bienestar de los riojanos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El duelo que libra la cumbre del clima