La compra de Talgo bajo 'el caso Jainaga'

Diario La Rioja

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:34

La compra de Talgo, materializada ayer por el consorcio vasco que encabeza el empresario José Antonio Jainaga y con el aval del Gobierno de España, ... consolida el arraigo de la compañía ferroviaria garantizando un notable número de empleos en Euskadi y permitiendo al conjunto del país retener una firma histórica que corrió el riesgo de emprender la ruta de salida hacia estados tan dispares como Polonia o India. De ambos partieron opas de adquisición que la actuación concertada entre los actores autonómicos y la activación del escudo 'antiopas', a través de la Sepi, por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lograron frenar para que Talgo permaneciera en territorio nacional preservando su paisaje industrial en una economía siempre necesitada de apuntalarlo. Las circunstancias han hecho que el trabajoso cierre de la operación nueve meses después haya coincidido con la imputación de Jainaga, que está citado a declarar este miércoles en la Audiencia Nacional, por la supuesta venta ilícita de acero a Israel para la fabricación de armas. El empresario deberá ofrecer todas las explicaciones en su comparecencia ante el juez, que ha abierto una causa incómoda, en el contexto de la resolución de la adquisición de Talgo, para el discurso progazatí del Gobierno.

