Chile prepara un vuelco

La segunda vuelta de las presidenciales puede sentar en La Moneda al populismo ultraderechista que impulsa la Casa Blanca de Trump

Diario La Rioja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:53

El triunfo de Jeannette Jara en la primera vuelta de las presidenciales en Chile no solo es amargo para el progresismo que gobernó los últimos ... tres años con Gabriel Boric, sino que puede volverse irrelevante en unas semanas. La candidata comunista y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se medirán de nuevo en la ronda definitiva el 14 de diciembre. La mínima ventaja de Jara el domingo, sus escasas opciones de alianzas y la previsible concentración del voto conservador pueden llevar a Kast al Palacio de La Moneda. Sería el primer ultraderechista en llegar a la presidencia por votación popular.

