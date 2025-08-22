LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
arrio de San Antonio de Torre Pacheco (Murcia) EP

Demografía y destino

Los disturbios en Torre Pacheco son un ejemplo del discurso xenófobo de la extrema derecha, que no ofrece solución al desafío real del cambio demográfico

David Mathieson

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:01

En el siglo XIX, el filósofo y matemático francés Auguste Comte acuñó una frase para describir las consecuencias del crecimiento poblacional: «la demografía es el ... destino». El estudio de factores demográficos como el tamaño de la población, el equilibrio entre hombres y mujeres y los cambios en el perfil de edad de la población, es fundamental para entender muchas de las tendencias que determinarán nuestro futuro en el siglo XXI y así la observación de Comte es muy acertada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  2. 2 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  3. 3 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  4. 4 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  5. 5 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias
  6. 6 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  7. 7

    Los estudiantes riojanos que dejan sus estudios tras la ESO suben al 17%
  8. 8

    Una app que no sabes usar
  9. 9 España sufre la oleada de incendios por 12 días consecutivos
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Demografía y destino

Demografía y destino