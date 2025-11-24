Manifestación 29N

Comenta Compartir

Quiero pedir a toda la ciudadanía que nos acompañe el sábado 29 en la manifestación en defensa de nuestros mayores que hoy viven en residencias ... o acuden a centros de día. Ellos, junto al personal que los atiende, sufren cada día la falta de recursos y de ratios que impide ofrecerles los cuidados dignos que merecen. Las trabajadoras y trabajadores del sector están exhaustos, cubriendo turnos interminables, incluso en sus días de descanso, porque sus compañeras enferman y no hay sustituciones. Nada mejorará si no cambian las condiciones del convenio de residencias y centros de día. Solo pedimos más días de descanso y salarios justos que reflejen el esfuerzo que realizamos. Este es un sector vocacional, pero la paciencia se agota. Hoy son nuestros padres; mañana seremos nosotros. Por eso, pido a la sociedad que nos apoye y hagamos juntos visible la necesidad urgente de un cambio real.

