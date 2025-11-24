LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
Cartas a la Directora

Manifestación 29N

Virginia López López

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:45

Comenta

Quiero pedir a toda la ciudadanía que nos acompañe el sábado 29 en la manifestación en defensa de nuestros mayores que hoy viven en residencias ... o acuden a centros de día. Ellos, junto al personal que los atiende, sufren cada día la falta de recursos y de ratios que impide ofrecerles los cuidados dignos que merecen. Las trabajadoras y trabajadores del sector están exhaustos, cubriendo turnos interminables, incluso en sus días de descanso, porque sus compañeras enferman y no hay sustituciones. Nada mejorará si no cambian las condiciones del convenio de residencias y centros de día. Solo pedimos más días de descanso y salarios justos que reflejen el esfuerzo que realizamos. Este es un sector vocacional, pero la paciencia se agota. Hoy son nuestros padres; mañana seremos nosotros. Por eso, pido a la sociedad que nos apoye y hagamos juntos visible la necesidad urgente de un cambio real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3

    La revuelta de los interinos sacude la educación riojana
  4. 4 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa
  5. 5

    Recuerdos de un día que tardó 40 años en llegar
  6. 6

    Franco, que tenía el culo blanco
  7. 7

    De qué es culpable el fiscal general
  8. 8

    «Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»
  9. 9 La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
  10. 10

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Manifestación 29N