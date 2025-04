Apoyo a las trabajadoras de la guardería El Cubo

Comenta Compartir

Como madre y usuaria de la guardería municipal El Cubo, de Logroño, quiero llamar la atención sobre la grave situación que están viviendo las trabajadoras ... a las que llaman técnicas auxiliares. Para nosotros no lo son, ni cuidadoras, ni maestras. Son familia, la mejor, la que eliges, la que hace feliz a tus hijos, los cuida, educa, les proporciona un lugar seguro y los quiere sin esperar nada a cambio. La empresa que las gestiona no cumple con lo pactado y lo que propone es inaceptable. El Ayuntamiento no toma partido, y lo que es peor, parece no querer enterarse de lo que sucede. Pero sucede y está en juego la educación de nuestros menores, que son el futuro. Queremos y necesitamos soluciones ya. Que se haga efectivo lo estipulado por ley. Es suyo y lo han ganado con su trabajo. No estáis solas, vuestra lucha es la nuestra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Logroño

Guardería