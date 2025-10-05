Desgarrar Palestina

Comenta Compartir

Es la repugnancia de las declaraciones y sus formas lo que me obliga a levantarme del sofá y redactar mi condena. Un grupo de soldados ... israelíes (dan vivas a un supuesto comando Hapak) afirma su intención de destrozar y sodomizar hasta el desgarro a madres palestinas. La impunidad les ampara. No es que a estas alturas puedan sorprendernos, cuando miembros del propio gobierno sionista han manifestado su voluntad por convertir Gaza en un lugar no habitable para los palestinos, forzar a la expulsión de todo el territorio palestino a su población, y exterminar a quienes se resistan. Lo que realmente asquea es que, tras estas declaraciones y prácticas, aún se continúe perdiendo el tiempo con circunloquios sobre la conveniencia o no de expulsar a Israel de determinados ámbitos internacionales, cuando a estas alturas las relaciones comerciales, diplomáticas o sociales con la entidad sionista debieran estar más que congeladas. Da que pensar el encontrar a sectores políticos en España que se envuelven en banderas de libertad y derechos humanos mientras rechazan emitir cualquier reprobación a estas actitudes, se fotografían orgullosamente al lado de diplomáticos israelíes que justifican las «hazañas» de su ejército de bestias, o acuden a rendir pleitesía al jefe de los carniceros Netanyahu. Toda una declaración de intenciones.

