LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Desgarrar Palestina

Sonia R. Jiménez

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:05

Comenta

Es la repugnancia de las declaraciones y sus formas lo que me obliga a levantarme del sofá y redactar mi condena. Un grupo de soldados ... israelíes (dan vivas a un supuesto comando Hapak) afirma su intención de destrozar y sodomizar hasta el desgarro a madres palestinas. La impunidad les ampara. No es que a estas alturas puedan sorprendernos, cuando miembros del propio gobierno sionista han manifestado su voluntad por convertir Gaza en un lugar no habitable para los palestinos, forzar a la expulsión de todo el territorio palestino a su población, y exterminar a quienes se resistan. Lo que realmente asquea es que, tras estas declaraciones y prácticas, aún se continúe perdiendo el tiempo con circunloquios sobre la conveniencia o no de expulsar a Israel de determinados ámbitos internacionales, cuando a estas alturas las relaciones comerciales, diplomáticas o sociales con la entidad sionista debieran estar más que congeladas. Da que pensar el encontrar a sectores políticos en España que se envuelven en banderas de libertad y derechos humanos mientras rechazan emitir cualquier reprobación a estas actitudes, se fotografían orgullosamente al lado de diplomáticos israelíes que justifican las «hazañas» de su ejército de bestias, o acuden a rendir pleitesía al jefe de los carniceros Netanyahu. Toda una declaración de intenciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  3. 3 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  4. 4

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  7. 7

    La Fiscalía riojana intervino el año pasado en 56 casos de mayores abandonados
  8. 8

    Corazones de viña
  9. 9

    «Nunca llegué a casarme, estuve a punto, aunque al final nada de nada»
  10. 10

    Érase una vez... aquel Logroño que era

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Desgarrar Palestina