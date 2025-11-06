LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la Directora

Un problema que parece no importar

Samuel García Moreno

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:03

Comenta

En la noche del 1 al 2 de noviembre el médico que suscribe atendió, en el centro coordinador de emergencias, un elevadísimo número de demandas ... telefónicas solicitando ambulancias para trasladar a chavales de entre 14 y 16 años de edad a centros sanitarios de Logroño y alrededores por ebriedad (sumadas a otras muchas, realmente justificadas). Resulta curioso el dato, si tenemos en cuenta que la ley prohíbe vender alcohol a menores. También resulta curioso que hayamos naturalizado la utilización de recursos sanitarios públicos para un problema que no es realmente médico, sino social: ¿les parece normal ocupar esos recursos, no en personas que lo necesitan por enfermedad, sino en problemas sociales derivadas del ocio caprichoso (borracheras mal gestionadas, en este caso y hablando en plata)? Si es así, déjenme decirles algo: merecen las repercusiones de un sistema sanitario colapsado, empezando por sus urgencias. Qué más da, ¿verdad?

