Un problema que parece no importar
Samuel García Moreno
Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:03
En la noche del 1 al 2 de noviembre el médico que suscribe atendió, en el centro coordinador de emergencias, un elevadísimo número de demandas ... telefónicas solicitando ambulancias para trasladar a chavales de entre 14 y 16 años de edad a centros sanitarios de Logroño y alrededores por ebriedad (sumadas a otras muchas, realmente justificadas). Resulta curioso el dato, si tenemos en cuenta que la ley prohíbe vender alcohol a menores. También resulta curioso que hayamos naturalizado la utilización de recursos sanitarios públicos para un problema que no es realmente médico, sino social: ¿les parece normal ocupar esos recursos, no en personas que lo necesitan por enfermedad, sino en problemas sociales derivadas del ocio caprichoso (borracheras mal gestionadas, en este caso y hablando en plata)? Si es así, déjenme decirles algo: merecen las repercusiones de un sistema sanitario colapsado, empezando por sus urgencias. Qué más da, ¿verdad?
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión