Los damnificados en el caso de Ocio Sport

A finales de enero matriculé a mi hijo en un curso de natación en las instalaciones de Aqualar en Lardero para los meses de febrero, ... marzo, abril y mayo y tuve que abonar la totalidad antes de comenzarlos, en mi caso, 158,08 euros. El segundo día de clase supe que la empresa Ocio Sport, adjudicataria de la gestión de Aqualar, adeudaba la nómina de enero a los trabajadores, quienes habían cobrado la de diciembre la última semana de enero. Aqualar cerró el acceso a la piscina, y las clases se cancelaron el 12 de marzo. Leo en prensa que también han tenido que cerrar el acceso al gimnasio y a los vestuarios, por falta de personal de limpieza. Hoy (25 de marzo), siguen sin cobrar la nómina de enero ni la de febrero y, mucho me temo, que tampoco van a cobrar marzo. Desconozco los detalles y los entresijos de la concesión a Ocio Sport por parte del Ayuntamiento de Lardero, así como los deberes de cada una de las partes. Lo que sí sé es que mi difunto padre gestionó una concesión municipal en Logroño durante muchos años con suma profesionalidad y seriedad y de seguro que esta situación no se hubiese permitido. Desconozco si la cantidad que pagué por el curso fue a parar a Ocio Sport o al Ayuntamiento de Lardero. Lo que sé es que nos hemos visto sin clase de natación de la noche a la mañana, habiéndolo abonado todo de antemano. Me dicen desde el Consistorio que reclame a Ocio Sport el dinero. Pero, si no están abonando los salarios, ¡cómo pretendemos que nos devuelvan el importe de las clases! Amén de que Ocio Sport no contesta ni al teléfono ni a correos electrónicos. Y me pregunto: alguna responsabilidad de algún tipo tendrá el Ayuntamiento de Lardero que es quien le otorgó la concesión y quien se la prorrogó en su día.

Creo que tanto yo, como todos los demás afectados, agradeceríamos enormemente un gesto por parte del Consistorio de Lardero de resarcirnos de lo pagado y no disfrutado. Lo de pedir compensación por daños y perjuicios, ya lo dejo para quien tenga tiempo, porque ganas no me faltan.

