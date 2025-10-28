LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta a la directora

Algo pasa en Lardero

Pedro Luis González Palacios

Martes, 28 de octubre 2025, 22:42

Comenta

En la biblioteca de Lardero, cuando se ausenta el bibliotecario durante la mañana o se va de vacaciones, no se pueden retirar libros. Esta circunstancia ... ya ha sido denunciada hace más de un año al representante del área del Ayuntamiento y no se ha hecho nada para solucionarlo. Se propuso instalar un escáner y poder sacar y registrar los libros que se prestan con la tarjeta de lector, como ya es posible en otras bibliotecas. Además, hay un vigilante perpetuo que no quiere o puede anotar los libros que los usuarios desean coger. Anteriormente, la persona encargada de la vigilancia sí suplía las ausencias del bibliotecario. Para resumir: algo pasa en la Biblioteca de Lardero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  2. 2

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  3. 3 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  4. 4 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  5. 5

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  6. 6 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  7. 7 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  8. 8 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  9. 9

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  10. 10 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Algo pasa en Lardero