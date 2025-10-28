Algo pasa en Lardero

Comenta Compartir

En la biblioteca de Lardero, cuando se ausenta el bibliotecario durante la mañana o se va de vacaciones, no se pueden retirar libros. Esta circunstancia ... ya ha sido denunciada hace más de un año al representante del área del Ayuntamiento y no se ha hecho nada para solucionarlo. Se propuso instalar un escáner y poder sacar y registrar los libros que se prestan con la tarjeta de lector, como ya es posible en otras bibliotecas. Además, hay un vigilante perpetuo que no quiere o puede anotar los libros que los usuarios desean coger. Anteriormente, la persona encargada de la vigilancia sí suplía las ausencias del bibliotecario. Para resumir: algo pasa en la Biblioteca de Lardero.

